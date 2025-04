Nuno Borges desistiu de participar no torneio ATP 500 de Munique, preferindo recarregar baterias para o próximo Masters 1.000 do calendário, em Madrid, entre os dias 23 de abril e 4 de maio.

O tenista português, 43.º colocado no ranking mundial, vem de uma participação positiva na terra batida de Monte Carlo, onde apenas foi afastado pelo campeão em título, Stefanos Tsitsipas, nos oitavos de final.

Para o Open de Munique, disputado em terra batida, Alexander Zverev, número 2 mundial e bicampeão da prova (2017 e 2018), lidera uma lista de inscritos que inclui nomes como os de Ben Shelton (14.º), Felix Auger-Aliassime (19.º) ou Jakub Mensik (23.º), que recentemente conquistou o Masters 1.000 de Miami, em piso duro.

A última edição do Open de Munique foi ganha pelo alemão Jan-Lennard Struff, que bateu, na final, o norte-americano Taylor Fritz (7-5 e 6-3). Esse é, até ver, o único título do germânico no circuito ATP.