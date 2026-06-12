O tenista português Nuno Borges foi eliminado na segunda ronda do torneio de 's-Hertogenbosch, nos Países Baixos, depois de ter perdido com o croata Marin Cilic, em três sets, num encontro que se prolongou por dois dias.

O maiato, 50.º do ranking mundial, perdeu com o experiente Cilic (47.º) por 3-6, 7-6 (7-5 no tie-break) e 6-3, em duas hora e nove minutos, num encontro que foi interrompido na quinta-feira, devido à chuva, quando Borges ganhava por 6-3 e 6-5.

Ainda antes da interrupção, o número um português tinha tido um ponto de encontro, que acabou por desperdiçar, voltando a ter uma boa vantagem no tie-break do segundo set, quando vencia por 5-2, permitindo depois cinco pontos seguidos ao vencedor do Open dos Estados Unidos em 2014 e finalista em Wimbledon em 2017.

Num encontro muito afetado pela chuva, Borges, que tinha jogado a primeira ronda na segunda-feira, tentava repetir, no arranque da temporada de relva, a presença na terceira eliminatória, que tinha conseguido em Roland Garros, segundo Grand Slam da temporada.