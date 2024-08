O ténis português continua representado no US Open. Nuno Borges e Francisco Cabral conseguiram, esta quarta-feira, o apuramento para a segunda ronda do torneio de pares, ao derrotarem o belga Zizou Bergs e o húngaro Fabian Maroszan, por 7/6 [8-6] e 6/2.

O primeiro set foi bastante competitivo, mas os tenistas lusos prevaleceram no momento decisivo. No tie-break, chegaram primeiro ao set point (6-4), mas só à terceira oportunidade é que se adiantaram no marcador.

No segundo set, Bergs e Marozsan tiveram uma quebra de rendimento. Borges e Cabral vencerem quatro jogos consecutivos a abrir o set (4/0). Acabaram por vencer 6/2.

A dupla lusa só conhece os adversários na quinta-feira, que serão os vencedores do duelo entre os polacos Hugo Nys e Jan Zielinski e os espanhóis Pedro Martínez e Jaume Munar.

Nuno Borges, vencedor do Open de Bastad, diante de Rafa Nadal, qualificou-se também para a 2.ª ronda do torneio de singulares, na qual enfrenta na quinta-feira o tenista australiano Thanasi Kokkinakis (86.º ranking mundial). Cabral participa apenas em pares.