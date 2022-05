Os tenistas portugueses Nuno Borges e Francisco Cabral conquistaram este sábado o título de pares no «challenger» de Praga 2, ao baterem os checos Andrew Paulson e Adam Pavlasek na final.

Na 11.ª final no circuito «challenger» enquanto dupla, os dois nortenhos, terceiros cabeças de série em solo checo, alcançaram o nono título, impondo-se pelos parciais de 6-4, 6-7 (3-7) e 10-5, em uma hora e 39 minutos de encontro.

Os portugueses recuperaram de uma desvantagem de 1-4 no super tie-break para fecharem o encontro no primeiro match point de que dispuseram.

Borges e Cabral, ambos nascidos em 1997, tornaram-se no último domingo os primeiros portugueses a sagrarem-se campeões de pares do Estoril Open, na estreia enquanto dupla num torneio do circuito ATP.

Com este novo título, a melhor dupla portuguesa da atualidade garante nova subida na hierarquia mundial de pares, no qual Cabral é atualmente 80.º e Borges 99.º.