Nuno Borges foi eliminado do ATP 500 de Halle, na Alemanha, após ter perdido com canadiano Felix Auger-Aliassime.

O tenista português perdeu o primeiro e o último parcial, ambos por 3-6, mas venceu o segundo por 6-3, numa partida que durou uma hora e 42 minutos. De notar que o jogo esteve interrompido no terceiro set, devido à chuva.

No seu segundo torneio da temporada de relva, Borges perdeu pela segunda vez com o canadiano, que tinha afastado no Open da Austrália.

No torneio em terras germânicas, o último representante português é Francisco Cabral, que volta a jogar com o austríaco Lucas Miedler. A dupla luso-austríaca vai defrontar o australiano Marc Polmans e o francês Sadio Doumbia, na primeira ronda da prova.