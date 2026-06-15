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Há 1h e 30min
Ténis: Nuno Borges eliminado na primeira ronda do ATP 500 de Halle
Representação lusa no torneio fica reservada ao quadro de pares com Francisco Cabral
JR
Representação lusa no torneio fica reservada ao quadro de pares com Francisco Cabral
JR
Nuno Borges foi eliminado do ATP 500 de Halle, na Alemanha, após ter perdido com canadiano Felix Auger-Aliassime.
O tenista português perdeu o primeiro e o último parcial, ambos por 3-6, mas venceu o segundo por 6-3, numa partida que durou uma hora e 42 minutos. De notar que o jogo esteve interrompido no terceiro set, devido à chuva.
No seu segundo torneio da temporada de relva, Borges perdeu pela segunda vez com o canadiano, que tinha afastado no Open da Austrália.
No torneio em terras germânicas, o último representante português é Francisco Cabral, que volta a jogar com o austríaco Lucas Miedler. A dupla luso-austríaca vai defrontar o australiano Marc Polmans e o francês Sadio Doumbia, na primeira ronda da prova.
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TAGS: Modalidades Ténis Nuno Borges ATP Halle
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