O tenista português Nuno Borges foi eliminado nesta sexta-feira nos quartos de final de pares do torneio de Bucareste, ao perder frente ao indiano Yuki Bhambri e ao neozelandês Michael Venus, terceiros cabeças de série.

O maiato (48.º do ranking de singulares e 196.º de pares) e o colega Victor Cornea (168.º de pares) foram batidos por Bhambri (25.º em pares) e Venus (54.º), por 6-4, 2-6 e 10-4, em uma hora e 25 minutos.

O número um português, quarto cabeça de série, foi eliminado na estreia em singulares no torneio de Bucareste, ao perder com o bósnio Damir Dzumhur, em encontro dos oitavos de final do torneio em terra batida, na quarta-feira.