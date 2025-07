Nuno Borges subiu dois lugares na atualização do ranking ATP, atingindo o 35.º posto da hierarquia mundial, que continua a ter Jannik Sinner como líder.

O tenista da Maia, que tem como máximo de carreira o 30.º lugar em setembro do ano passado, mantém-se como o único português no top 100 da lista, seguindo-se Jaime Faria (115.º) e Henrique Rocha (163.º).

No topo segue Sinner, acabado de conquistar Wimbledon pela primeira vez na carreira, feito que lhe permite alargar a vantagem para o vice-líder, Carlos Alcaraz. A diferença entre ambos é de 3.430 pontos.

No top 10 do ranking ATP, agora fechado por Andrey Rublev, realce para a subida de Taylor Fritz ao quarto lugar, por troca com Jack Draper, enquanto Ben Shelton ascendeu ao nono posto.

Na lista feminina, Iga Swiatek, campeã em Wimbledon, subiu ao terceiro lugar de uma tabela que continua a ter Aryna Sabalenka na liderança e Coco Gauff na segunda posição.

Francisca Jorge (240.ª) é a tenista portuguesa mais bem colocada no ranking WTA, seguida de Matilde Jorge (257.ª) e Angelina Voloshchuk (836.ª).