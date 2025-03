Nuno Borges iniciou a defesa do título no Challenger 175 de Phoenix, que conquistou nos últimos dois anos, com uma boa vitória frente ao britânico Jacob Fearnley, pelos parciais de 6-2 e 7-5, em 1:19 horas.

O melhor tenista português da atualidade, que ocupa a 36.ª posição no ranking ATP, foi capaz de quebrar por duas vezes o serviço ao adversário no set inicial, salvando pelo meio os cinco break points de que dispôs Fearnley (81.º),

O segundo parcial foi mais equilibrado, com o tenista maiato a prevalecer por 7-5, “roubando” o serviço ao britânico no momento decisivo.

Na próxima ronda, o português vai defrontar o vencedor do duelo entre o russo Roman Safiullin e o norte-americano Colton Smith.

Borges procura o “tri” em Phoenix, depois de ter vencido as edições de 2023 e 2024, nas quais derrotou na final Alexander Shevchenko e Matteo Berrettini, respetivamente.