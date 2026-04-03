Ténis: Nuno Borges inicia Masters de Monte Carlo frente a Andrey Rublev
Português nunca venceu o antigo campeão do torneio monegasco
O tenista português Nuno Borges, 48.º colocado no ranking mundial, vai defrontar o russo Andrey Rublev (16.º) na ronda inaugural do Masters 1.000 de Monte Carlo, que se vai disputar entre os dias 5 e 12 de abril, no Mónaco.
Os dois tenistas vão defrontar-se pela quarta vez no circuito ATP, sendo que Rublev, campeão em Monte Carlo em 2023, venceu os três duelos anteriores, todos em piso rápido, sem consentir qualquer set ao Lidador.
O vencedor do encontro vai encontrar, na segunda ronda, o belga Zizou Bergs (46.º) ou o francês Adrian Mannarino (43.º).
Nuno Borges, que esta sexta-feira, com o romeno Vlad Cornea, foi afastado do torneio de pares em Bucareste (perdeu por 4-6, 6-2 e 4-10 frente à dupla Bhambri/Venus), ficou na metade inferior do quadro competitivo em Monte Carlo, no lado que tem Alexander Zverev (3.º) como principal cabeça de série.
De recordar que Carlos Alcaraz conquistou o torneio no ano passado. Na final, derrotou o italiano Lorenzo Musetti pelos parciais de 3-6, 6-1 e 6-0.
Will we see the first Sincaraz of 2026 in Monte-Carlo?!