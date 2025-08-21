Ténis: Nuno Borges inicia US Open com duelo inédito frente a Brandon Holt
Sorteio ditou duelo interessantes na ronda inaugural, como os que opõem Alcaraz a Opelka ou Djokovic a Tien
Sorteio ditou duelo interessantes na ronda inaugural, como os que opõem Alcaraz a Opelka ou Djokovic a Tien
Nuno Borges vai estrear-se na edição 2025 do US Open frente ao norte-americano Brandon Holt [111.º no ranking mundial], de 27 anos, adversário que nunca defrontou até aqui.
O tenista português, que ocupa o 42.º posto na hierarquia ATP, procura quebrar, em Nova Iorque, uma sequência de três derrotas consecutivas, sendo que, nos últimos cinco encontros, apenas venceu numa ocasião, diante do argentino Facundo Bagnis, em Toronto.
Em caso de vitória, Borges terá como adversário o vencedor da eliminatória entre o dinamarquês Elmer Moller [110.º] e o norte-americano Tommy Paul [14.º].
De recordar que os portugueses Jaime Faria [118.º] e Henrique Rocha [168.º] ainda disputam a fase de qualificação para o quadro principal do último Major do ano.
Do sorteio da ronda inaugural do torneio norte-americano, realizado esta quinta-feira, destaque ainda para os duelos Novak Djokovic-Learner Tien, Carlos Alcaraz-Reilly Opelka ou Jannik Sinner-Vit Kopriva, no quadro masculino, e Aryna Sabalenka-Masarova, Iga Swiatek-Emiliana Arango, Coco Gauff-Ajla Tomljanovic ou Venus Williams-Karolina Mochova, no feminino.
O quadro principal do US Open disputa-se entre os dias 24 de agosto e 7 de setembro, em Flushing Meadows, na cidade de Nova Iorque.