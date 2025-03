Nuno Borges continua intratável em Phoenix, onde procura vencer o torneio da categoria 175 do circuito Challenger pelo terceiro ano consecutivo. Para já, garantiu uma vaga nas meias-finais, após ter derrotado o norte-americano Colton Smith com um duplo 6-4. Segue-se o cazaque Alexander Bublik no caminho do maiato.

O número 1 português, 36.º no ranking ATP, confirmou o favoritismo que lhe era atribuído diante do jovem Colton Smith (261.º) com uma exibição segura.

O último obstáculo antes da almejada terceira final consecutiva em Phoenix será Alexander Bublik (82.º), que venceu o duelo de talentos indomáveis com o francês Corentin Moutet (79.º) com uma reviravolta (2-6, 7-6 e 7-5).

Nuno Borges e Alexander Bublik defrontaram-se, no ano passado, no Masters 1.000 de Roma, em terra batida, jogo que foi ganho pelo português em dois sets (6-4 e 6-4). Veremos como será o reencontro, agora em piso duro.

Bublik, dono de um ténis criativo, mas irregular, conta já com quatro títulos ATP na carreira, enquanto Nuno Borges apenas venceu um, na terra batida de Bastad, no ano passado, após ter batido Rafael Nadal na final.