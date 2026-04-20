O italiano Jannik Sinner aumentou a vantagem na liderança do ranking mundial de ténis, atualizado nesta segunda-feira, após a desistência, por lesão, do espanhol Carlos Alcaraz em Barcelona. Já o português Nuno Borges subiu três posições.

Após ter chegado aos quartos de final em Barcelona, o maiato, de 29 anos, que tem como melhor posição o 30.º lugar alcançado em setembro de 2024, reentrou no top-50, ocupando agora o 49.º posto.

Henrique Rocha, de 22 anos, subiu ao seu melhor lugar na carreira, ao escalar oito lugares para o 118.º posto, depois de ter chegado às meias-finais do Challenger 125 de Oeiras, enquanto Jaime Faria, que se quedou pelos “quartos”, subiu seis, para o 136.º.

No topo do ranking, o alemão Alexander Zverev e o sérvio Novak Djokovic permanecem nos terceiro e quarto lugares, com o norte-americano Taylor Fritz a subir à sétima posição, por troca com o australiano Alex de Minaur, agora oitavo.

Com a vitória em Barcelona, o francês Arthur Fils subiu ao 25.º posto, mesmo assim atrás do russo Andrey Rublev, finalista vencido no torneio catalão, que ascendeu três posições, para o 12.º.

Em pares, Francisco Cabral, detentor da melhor posição de um tenista português num ranking ATP, com o 19.º lugar em janeiro e março, segue no 21.º posto.

No feminino, a bielorrussa Aryna Sabalenka continua no primeiro lugar do ranking, seguida da cazaque Elena Rybakina, vencedora do torneio de Estugarda, na Alemanha, no domingo, e da norte-americana Coco Gauff, segunda e terceira classificadas, respetivamente.

A única subida no top 10 foi protagonizada pela russa Mirra Andreeva, semifinalista em Estugarda, que é agora oitava, promovendo a descida da italiana Jasmine Paolini ao nono lugar.

Francisca Jorge continua a ser a melhor portuguesa, no 188.º posto, à frente da sua irmã Matilde Jorge, que subiu três lugares, para o 235.º.