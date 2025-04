Ao superar uma dura batalha frente ao espanhol Pedro Martínez (7-5, 6-7 e 6-4), que se prolongou por mais de três horas, Nuno Borges qualificou-se para os oitavos de final do Masters 1.000 de Monte Carlo, no ano em que se estreia na prova. Segue-se o grego Stefanos Tsitsipas, que venceu três das últimas quatro edições do torneio.

Diante do 51.º classificado do ranking mundial, Borges começou por recuperar de um break no set inicial para o fechar em 7-5, roubando um interminável jogo de serviço a Martínez no momento decisivo.

No segundo parcial, desperdiçou dois pontos para fechar o encontro, ambos com o adversário a servir, antes de ceder no tie-break por 7-4. O último set chegou a complicar-se para o português, com novo break a abrir favorável a Martínez e o corpo a ressentir-se do esforço, mas o Lidador conseguiu virar o jogo a seu favor, vencendo-o por 6-4.

O tenista português somou mais ases (10 contra 3 de Martínez) e winners (49 contra 28), mas também liderou destacado nos erros não forçados (66 contra 41), sinal do maior risco assumido, mas também da dureza do encontro.

Na quinta-feira, Nuno Borges volta à ação em Monte Carlo para defrontar Stefanos Tsitsipas, atual número 8 do mundo e antigo top 3, que nesta década conquistou o torneio em três ocasiões, a última das quais no ano passado, derrotando na final o norueguês Casper Ruud.

Na segunda ronda da atual edição da prova, o grego afastou Jordan Thompson, também em três sets (4-6, 6-4 e 6-2), e prepara-se para reencontrar o número 1 português (43.º no ranking ATP), que derrotou, em 2023, no Masters 1.000 de Roma por um duplo 6-3.