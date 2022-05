O tenista português Nuno Borges apurou-se, esta segunda-feira, para a segunda ronda do “qualifying” de Roland Garros, ao vencer o italiano Thomas Fabbiano, em três sets, no encontro que marcou a sua estreia absoluta em torneios do Grand Slam.

No dia em alcançou o seu melhor lugar de sempre, ao ascender à 126.ª posição da hierarquia ATP, Borges entrou a vencer no “qualifying” do segundo “major” da temporada, com os parciais de 6-3, 1-6 e 6-2, em uma hora e 40 minutos.

Na segunda de três rondas do “qualifying” do torneio parisiense, Nuno Borges enfrentará o brasileiro Felipe Meligeni Rodrigues Alves (190.º), que bateu o norte-americano Bradley Klahn, com duplo 6-3.