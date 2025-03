Nuno Borges está pela primeira vez na carreira na segunda ronda do Masters 1.000 de Indian Wells, na Califórnia. O maiato, 36.º no ranking ATP, superou o francês Arthur Rinderknech (73.º) pelos parciais de 6-1, 5-7 e 6-2, em 2:26 horas, no arranque do quadro principal da competição.

Apesar dos números desnivelados nos sets que conquistou, Borges salvou um total de 11 dos 13 break points que enfrentou ao longo do encontro, quatro deles no derradeiro parcial. Em contrapartida, converteu cinco dos 12 de que dispôs.

Mais consistente do que o adversário, o número 1 português cometeu menos 18 erros não forçados (36 contra 54) e assinou mais 20 (!) winners (39 contra 19), entre eles seis ases.

No caminho de Nuno Borges segue-se o búlgaro Grigor Dimitrov (15.º), que ficou isento na eliminatória inicial do torneio californiano.

Ainda esta madrugada, o brasileiro João Fonseca sentiu muitas dificuldades para afastar o britânico Jacob Fearnley (6-2, 1-6 e 6-3) e vai defrontar Jack Draper num dos encontros mais interessantes da segunda ronda.

Já o australiano Nick Kyrgios ressentiu-se de uma lesão num pulso, que o afastou do circuito no último ano, e desistiu frente ao neerlandês Botic Van De Zandschulp, não sem antes ter dado espetáculo.