Nuno Borges apurou-se para as meias-finais do ATP 250 de Auckland, ao derrotar o checo Jakub Mensik.

O tenista português, 36.º do ranking ATP e sétimo cabeça de série do torneio neozelandês, virou pela terceira vez em três encontros. Perdeu o primeiro set por 6-7 (4-7), mas impôs-se nos seguintes por 6-2 e 7-6, com 7-4 no tie-break.

Nas meias-finais de um dos torneios que antecedem o Open da Austrália, que arranca no domingo, Nuno Borges vai defrontar o belga Zizou Bergs, 66.º da hierarquia.

Esta é a segunda presença do tenista maiato nas meias-finais de um torneio de ATP. A primeira aconteceu em julho passado, quando conquistou em Bastad, Suécia, o primeiro título ATP da carreira, após bater na final o espanhol Rafael Nadal.

Nuno Borges ficou também a conhecer o adversário na primeira ronda do Open da Austrália: vai defrontar o francês Alexandre Muller.