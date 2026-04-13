No dia em que baixou ao 52.º lugar do ranking mundial, Nuno Borges (52.º) alcançou uma boa vitória frente ao veterano francês Adrian Mannarino (46.º), pelos parciais de 6-3 e 6-4, resultado que lhe permite avançar para a segunda ronda do Open de Barcelona.

Frente a um adversário “alérgico” à terra batida, ao português bastou concretizar um dos sete pontos de break de que dispôs no set inicial para o conquistar por 6-3.

O segundo parcial arrancou com nova quebra do serviço de Mannarino, que viu-se e desejou-se para evitar o segundo break consecutivo quando serviu para o 2-1.

Do outro lado da rede, Nuno Borges mostrava uma solidez significativa, até que se viu a perder o 0-40 e 15-40 quando servia a 3-2 e 4-3, respetivamente. Nesses dois jogos, salvou os sete pontos de break que enfrentou em todo o encontro, que fechou em 6-4 ao quarto match-point.

Na segunda ronda do ATP 500 de Barcelona, Nuno Borges vai defrontar o argentino Tomás Martín Etcheverry (29.º), que beneficiou a desistência de Jack Draper (28.º) no terceiro set do duelo entre ambos.

Esta foi a segunda vitória do Lidador em Barcelona, aonde regressa dois anos depois da sua primeira, e até aqui única, participação no torneio. Na Catalunha, o português interrompeu ainda uma sequência negativa de quatro derrotas seguidas em torneios ATP.