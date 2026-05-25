O tenista suíço Stan Wawrinka despediu-se, esta segunda-feira, de Roland Garros, aos 41 anos, ao ser eliminado pelo neerlandês Jesper de Jong na primeira ronda da edição de 2026 do Grand Slam francês, que conquistou em 2015.

Wawrinka, 113.º classificado do ranking mundial, foi batido em quatro sets por De Jong, que ocupa a 106.ª posição na hierarquia da ATP, pelos parciais de 6-3, 3-6, 6-3 e 6-4, após três horas e quatro minutos de confronto no court em terra batida do torneio parisiense.

No final, o suíço foi aplaudido de pé pelos espectadores que encheram o Court Simonne-Mathieu e não conseguiu conter as lágrimas enquanto retribuía o apoio.

Foi ainda publicado um vídeo para marcar o adeus de Wawrinka a Roland Garros, que contou com depoimentos do compatriota Roger Federer, do atual número um mundial Jannik Sinner, bem como de Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Gael Monfils e Novak Djokovic.

Stan Wanwrinka, que chegou a ser número três mundial e vai terminar a carreira no fim desta época, teve uma 21.ª participação muito reduzida em Roland Garros, perante um adversário que foi repescado das qualificações, na sequência da desistência do francês Arthur Fils, devido a lesão.

No Grand Slam parisiense, Wawrinka somou 46 vitórias em 66 jogos. Para além do título conquistado em 2015, numa final ganha a Novak Djokovic, o suíço foi igualmente finalista em 2017, mas aí foi derrotado por Rafael Nadal.