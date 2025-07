A 27.ª edição do Porto Open, que decorre de domingo a três de agosto, irá iniciar-se com um torneio feminino que marca o regresso ao circuito WTA, na categoria 125, 24 anos depois.

No complexo do Monte Aventino, no Porto, o 'challenger' masculino, recém-despromovido da categoria 125 para 100, contará com um forte contingente português, com Jaime Faria, 116.º da hierarquia mundial, a afigurar-se como provável primeiro cabeça de série.

«Logo nos cabeças de série teremos quatro ou cinco jogadores portugueses. À partida, serão portugueses os jogadores com melhor ranking ATP. Até para condizer com esta imagem nova de que a cidade do Porto e o court de ténis se unem, é uma edição para os portugueses ganharem», augurou António Paes de Faria, presidente da Associação de Ténis do Porto, entidade organizadora, em declarações à agência Lusa, destacando o papel do evento na promoção dos tenistas lusos.

A habitual competição encerra, entre 27 de julho e três de agosto, três semanas de ténis de «alto nível» na cidade portuense, depois do quadro feminino, em que as irmãs Francisca e Matilde Jorge surgem na variante de pares, e do torneio M25, destinado às jovens promessas da modalidade.

«Na génese, este era um torneio feminino, voltamos agora a dar este grande palco. Como organizadores, e com a Federação Portuguesa de Ténis como parceira, temos o dever de não só dar um grande espetáculo, mas também alavancar o ténis nacional. Esperemos que isto possa ser também um passo em frente no ténis feminino, numa altura em que as nossas duas principais jogadores [Francisca e Matilde Jorge] estão numa boa fase», analisou Paes de Faria.

O torneio do circuito WTA inicia-se no domingo e tem final marcada para 20 de julho, com a competição 'next gen' a avançar logo de seguida, de 21 a 27 do mesmo mês. No total, segundo a organização, os três eventos distribuem «cerca de 286 mil dólares» (aproximadamente 245 mil euros) em prémios monetários.