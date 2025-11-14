A Seleção portuguesa feminina de ténis saiu derrotada por 3-0 no encontro frente à Austrália, referente à primeira jornada do play-off de acesso aos qualifiers da Billie Jean King Cup, disputado em Hobart.

Matilde Jorge (255.ª do ranking mundial) foi superada por Kimberly Birrell (95.ª) com parciais de 6-4 e 6-4. Já Francisca Jorge (202.ª) perdeu diante de Maya Joint (32.ª) por 7-5 e 7-5. As irmãs vimaranenses cederam também no encontro de pares.

Num grupo composto por três equipas, este resultado deixa Portugal numa posição delicada para avançar na prova. A formação lusa volta a competir já no sábado, frente ao Brasil.

Nota ainda para o feito de Francisca Jorge, que igualou o recorde de 32 eliminatórias, em singulares, disputadas por Michelle Larcher de Brito ao serviço de Portugal, ficando apenas atrás de Ana Catarina Nogueira, que participou em 35 eliminatórias da antiga Taça Federação.