Ténis: Portugal perde com o Peru e falha «qualifiers» da Taça Davis
Seleção nacional não consegue o apuramento para a fase de acesso às «Finals» de 2026
Portugal falhou o acesso aos qualifiers da Taça Davis, em ténis, depois de ter sido afastado pelo Peru (3-1) na eliminatória do Grupo Mundial 1.
Em Lima, capital peruana, a Seleção nacional apenas conseguiu vencer o encontro de pares, com Nuno Borges e Francisco Cabral a superiorizarem-se à dupla Ignacio Buse/Juan Pablo Varillas em dois sets (7-5 e 6-3).
Porém, nas partidas de singulares, Gonzalo Bueno começou por bater Nuno Borges (3-6, 6-2 e 7-5). O número 1 português voltou a ser derrotado no encontro que resolveu a eliminatória, frente a Buse (3-6, 6-3 e 6-2), que também levou de vencida Jaime Faria (6-0 e 6-2).
Peru avança para os qualifiers, onde irá lutar por uma vaga nas Finals da Taça Davis em 2026. Quanto a Portugal voltará a disputar o acesso ao play-off do Grupo Mundial 1, em fevereiro do próximo ano.