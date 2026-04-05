Rafael Jodar, fixe o nome. O novo prodígio do ténis espanhol conquistou, este domingo, em Marraquexe, o primeiro título da carreira no circuito ATP, no qual se estreou em fevereiro deste ano.

A partida que definiu o novo campeão do torneio marroquino foi histórica para os dois tenistas que a alcançaram, uma vez que ambos fizeram a sua estreia em finais de torneios da categoria ATP.

E se Jodar o conseguiu com apenas 19 anos, o seu adversário, Marco Trungelliti, fê-lo apenas aos 36 anos, tornando-se no tenista mais velho a chegar pela primeira vez a uma final do principal circuito do ténis mundial e a estrear-se no top-100 do ranking.

A semana de sonho de Trungelliti fechou, porém, com uma derrota “sem espinhas” perante um dos tenistas mais promissores da nova geração.

YOUNGEST MARRA-KING 👑



Jodar speeds past Trungelliti 6-3 6-2 to become the youngest ever Marrakech champion!#GrandPrixHassanII pic.twitter.com/8FRqv0cBC2 — Tennis TV (@TennisTV) April 5, 2026

Jodar, que no percurso até à final exibiu um ténis poderoso, apenas perdeu um set e afastou, entre outros, o antigo top-20 Tomas Machac, não deu qualquer hipótese ao seu adversário, que derrotou pelos parciais de 6-3 e 6-2, em pouco mais de uma hora de jogo.

O triunfo em Marraquexe faz do espanhol o mais jovem campeão de sempre do torneio marroquino e permite-lhe subir ao top-60 da hierarquia mundial, ele que tem no currículo o título de juniores do Open dos Estados Unidos, em 2024.