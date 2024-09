Sem competir desde a derrota com Novak Djokovic no final de julho nos Jogos Olímpicos, Rafael Nadal foi convocado para a final a oito da Taça Davis.

O anúncio foi feito por David Ferrer, capitão de Espanha. Nadal vai liderar a equipa espanhola juntamente com Carlos Alcaraz. Roberto Bautista Agut, Pablo Carreño Busta e Marcel Granollers são os outros tenistas convocados.

A final a oito da Taça Davis realiza-se em Málaga, Espanha, de 19 a 24 de novembro.

Afetado por problemas físicos, Rafael Nadal falhou quase toda a temporada de 2023 e em 2024 não competiu em três dos quatro torneios do Grand Slam do calendário, tendo também falhado a Laver Cup, realizada neste fim de semana. O tenista maiorquino, vencedor 22 Majors ao longo da carreira, ocupa nesta altura o 154.º lugar do ranking ATP.