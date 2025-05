Mais de dois meses depois, Jaime Faria voltou aos triunfos em encontros oficiais, logo na sua estreia num torneio Masters 1.000. Aconteceu na fase de qualificação para o quadro principal de Roma, e com direito a reviravolta, frente ao suíço Jerome Kym (127.º no ranking ATP), pelos parciais de 4-6, 7-6 e 6-4.

O tenista português, número 108 do mundo, saiu por cima de um duelo muito equilibrado, ao longo do qual dispôs de um total de 15 possibilidades para quebrar o serviço ao adversário, tendo aproveitado quatro. Por outro lado, salvou apenas dois dos seis pontos de break que enfrentou.

Depois de ter perdido o primeiro set, Faria foi quebrado numa fase crucial do segundo parcial, permitindo a Kym liderar a 5-4 e servir para fechar a partida. Porém, o português conseguiu devolver o break e arrancar para a reviravolta, que ficou consumada ao cabo de 2:35 horas.

Depois de um périplo bem-sucedido pela América do Sul, onde atingiu os quartos de final no Rio de Janeiro e em Santiago do Chile, Jaime Faria viu-se forçado a parar durante cerca de dois meses para recuperar de uma lesão num pé.

O lisboeta, de 21 anos, voltou ao ativo na semana passada, no Estoril Open, onde foi afastado, à primeira, pelo espanhol Bernabé Zapata (6-3 e 7-6).

Agora, está a uma vitória de aceder, pela primeira vez na carreira, ao quadro principal de um torneio Masters 1.000. Segue-se, no caminho de Jaime Faria, o espanhol Carlos Taberner (139.º), que esta segunda-feira surpreendeu o francês Adrian Mannarino (126.º).

De recordar que Nuno Borges (40.º do mundo e número 1 nacional) tem entrada direta no quadro principal do Open de Roma. Na ronda inaugural, o maiato terá pela frente um adversário vindo, precisamente, do qualifying.