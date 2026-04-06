Ténis: Rublev afasta Nuno Borges do Masters de Monte Carlo
Português caiu em três sets frente ao antigo campeão do torneio que se realiza no Mónaco
Português caiu em três sets frente ao antigo campeão do torneio que se realiza no Mónaco
Nuno Borges foi afastado do Masters 1.000 de Monte Carlo, logo na ronda inaugural, pelo antigo campeão do torneio monegasco, Andrey Rublev, num encontro confuso e sem a qualidade esperada. O russo superiorizou-se em três sets (6-4, 1-6 e 6-1), em pouco mais de 1h30 de jogo.
No primeiro set, Rublev (15.º no ranking mundial) fez a diferença ao converter o único ponto de break de que dispôs, que lhe permitiu avançar no marcador para 3-1.
Antes de servir para fechar o parcial, o russo recebeu tratamento médico na zona do pescoço e viu-se em apuros no seu jogo de serviço, no qual teve de salvar dois break-points para fechar o set em 6-4. Do outro lado da rede, Nuno Borges (50.º) não escondeu a irritação pela oportunidade desperdiçada.
A resposta do português surgiu no segundo parcial, que dominou por completo e venceu por 6-1, em menos de meia hora.
Só que, no terceiro e decisivo set, Andrey Rublev recuperou o ímpeto e devolveu o 6-1 a Nuno Borges, que disparou um total de 32 erros não forçados, 13 deles no último parcial.
No confronto direto entre os dois tenistas, o russo somou a quarta vitória em igual número de encontros realizados.
Na próxima ronda, Rublev vai defrontar o vencedor do encontro entre Zizou Bergs (47.º) e Adrian Mannarino (46.º).