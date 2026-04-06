Nuno Borges foi afastado do Masters 1.000 de Monte Carlo, logo na ronda inaugural, pelo antigo campeão do torneio monegasco, Andrey Rublev, num encontro confuso e sem a qualidade esperada. O russo superiorizou-se em três sets (6-4, 1-6 e 6-1), em pouco mais de 1h30 de jogo.

No primeiro set, Rublev (15.º no ranking mundial) fez a diferença ao converter o único ponto de break de que dispôs, que lhe permitiu avançar no marcador para 3-1.

Antes de servir para fechar o parcial, o russo recebeu tratamento médico na zona do pescoço e viu-se em apuros no seu jogo de serviço, no qual teve de salvar dois break-points para fechar o set em 6-4. Do outro lado da rede, Nuno Borges (50.º) não escondeu a irritação pela oportunidade desperdiçada.

A resposta do português surgiu no segundo parcial, que dominou por completo e venceu por 6-1, em menos de meia hora.

Só que, no terceiro e decisivo set, Andrey Rublev recuperou o ímpeto e devolveu o 6-1 a Nuno Borges, que disparou um total de 32 erros não forçados, 13 deles no último parcial.

No confronto direto entre os dois tenistas, o russo somou a quarta vitória em igual número de encontros realizados.

Na próxima ronda, Rublev vai defrontar o vencedor do encontro entre Zizou Bergs (47.º) e Adrian Mannarino (46.º).