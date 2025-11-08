Ténis: Rybakina supera Sabalenka para vencer as WTA Finals
Tenista cazaque conquista o torneio pela primeira vez na carreira
Tenista cazaque conquista o torneio pela primeira vez na carreira
A cazaque Elena Rybakina venceu pela primeira vez na carreira as WTA Finals. Na final, em Riade, derrotou a número um mundial, Aryna Sabalenka, em dois sets, ao cabo de 1:47 horas.
Última jogadora a garantir o apuramento para o torneio que reúne as oito melhores tenistas do ano, Rybakina venceu o primeiro parcial por 6-3 e salvou dos set-points quando servia a 5-4, no segundo set.
Sobreviveu a esse momento de maior pressão e levou o jogo para o tie-break, onde arrasou Sabalenka por 7-0.
Com mais ases (13 contra 5) e winners (36 contra 12), bem como menos erros não forçados (22 contra 26), Rybakina acabou premiada pela exibição consistente que assinou na final de Riade.
Pela 10.ª edição consecutiva, as WTA Finals têm uma estreante como campeã. No ano passado, o torneio tinha sido ganho pela norte-americana Coco Gauff.