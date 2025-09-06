Ténis: Sabalenka vence Anisimova e revalida título do US Open
Líder do ranking mundial conquista quarto Grand Slam da carreira
Aryna Sabalenka conquistou pelo segundo ano consecutivo o US Open, após ter derrotado, na final, Amanda Anisimova em apenas dois sets (6-3 e 7-6). A bielorrussa, líder do ranking WTA e que este ano perdeu as finais do Open da Austrália e de Roland Garros, somou o quarto título da carreira em eventos do Grand Slam.
O encontro esteve longe de encantar pela qualidade. Ambas as tenistas acumularam um número considerável de erros não forçados (15 de Sabalenka contra 29 de Anisimova) e as quebras no serviço acumularam-se. Só no set inicial houve cinco breaks, três deles forçados por Aryna Sabalenka, que o conquistou por 6-3.
As dificuldades em fazer prevalecer o serviço continuaram no segundo parcial, em que a bielorrussa serviu para fechar o encontro a 6-4, mas permitiu o break a Anisimova.
A final ficou resolvida no tie-break, uma especialidade de Sabalenka em 2025, que venceu por 7-3 o 21.º desempate num total de 22 sets resolvidos dessa forma.
Anisimova, 9.ª classificada no ranking mundial, perdeu a segunda final consecutiva de um torneio do Grand Slam, mas desta feita conseguiu ser bem mais competitiva do que em Wimbledon, onde levou um duplo 6-0 de Iga Swiatek.
Quanto a Sabalenka torna-se na primeira tenista a revalidar o título do US Open desde 2014, quando Serena Williams fez o tri perante Caroline Wozniacki.
A final masculina do Open dos Estados Unidos da América joga-se este domingo e opõe os dois primeiros classificados do ranking ATP: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.