Já suspensa preventivamente por ter acusado uma substância proibida, em agosto de 2022, Simona Halep foi agora acusada de uma «violação adicional», por anomalias no passaporte biológico.

A tenista romena testou positivo, no Open dos Estados Unidos do ano passado, ao medicamento Roxadustat, que estimula a produção de glóbulos vermelhos. Utilizado habitualmente por doentes com problemas renais, está entre as substâncias proibidas pela Agência Mundial Antidopagem (AMA).

Simona Hapel tem defendido que é vítima de perseguição, e garante que não tomou, de forma consciente, qualquer substância proibida.