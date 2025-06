Surpresa em Halle, na Alemanha, onde Jannik Sinner, número 1 mundial e campeão em título do torneio, caiu logo na segunda ronda, perante o imprevisível Alexander Bublik (45.º).

O italiano ainda venceu o primeiro parcial por 6-3, mas viu o cazaque virar o jogo com os parciais de 6-3 e 6-4, num encontro que teve uma duração de praticamente duas horas.

Bublik, que se tornou no primeiro tenista fora do top 20 a derrotar Sinner desde 2023, deu espetáculo a servir (15 ases) e fechou o encontro com mais winners do que adversário (36 contra 30), tendo salvado pelo caminho oito dos nove pontos de break que enfrentou.

É a segunda vitória de Bublik sobre Sinner na carreira, em seis duelos, sendo que ambas aconteceram em Halle (em 2023, o italiano desistiu no segundo set). De recordar que os dois jogadores se defrontaram, este mês, em Roland Garros. Aí, Sinner foi muito superior, tendo vencido em três sets.

Na próxima ronda, Alexander Bublik terá como adversário o checo Tomas Machac (23.º), que afastou o húngaro Fabian Marozsan (58.º) com os parciais de 6-2 e 6-3.

Ainda em Halle, destaque para o difícil triunfo de Alexander Zverev (3.º) sobre Lorenzo Sonego (46.º), por 3-6, 6-4 e 7-6, enquanto Andrey Rublev (14.º) foi derrotado por Tomas Martin Etcheverry (63.º), pelos parciais de 6-3, 6-7 e 7-6.