Ténis: Sinner apura-se para a final das ATP Finals pelo terceiro ano seguido
Italiano venceu Alex De Minaur na meia-final do torneio que se disputa em Turim
Jannik Sinner qualificou-se, pelo terceiro ano consecutivo, para a final das ATP Finals, torneio que reúne, em Turim, os oito melhores tenistas do ano.
Vencedor da última edição da prova, Sinner derrotou o australiano Alex De Minaur pelos parciais de 7-5 e 6-2, em menos de duas horas.
Curiosamente, De Minaur até assinou mais ases do que o adversário (8 contra 7), um dado estatístico surpreendente, mas o italiano mostrou-se bem mais consistente, tanto no seu serviço (ganhou 84 por cento dos pontos em que meteu o primeiro serviço, contra os 63 por cento do adversário), como na globalidade do seu jogo, assinando mais winners (29 contra 21) e menos erros não forçados (22 contra 26).
O triunfo confirma a hegemonia de Jannik Sinner no frente a frente com Alex De Minaur, que derrotou nas 13 vezes em que ambos se defrontaram.
Jannik Sinner apurou-se para a final das ATP Finals sem ver o seu serviço quebrado nenhuma vez, igualando um feito conseguido por Novak Djokovic em 2018.
No jogo decisivo, Sinner vai defrontar o vencedor do encontro entre Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime, agendado para as 19h30 deste sábado. A final das ATP Finals disputa-se no próximo domingo.