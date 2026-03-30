O tenista italiano Jannik Sinner conquistou, no domingo, o Masters 1.000 de Miami, nos Estados Unidos, ao vencer, na final, o checo Jiri Lehecka.

Sinner, segundo colocado do ranking mundial, bateu Lehecka, 22.º em dois sets, por duplo 6-4. O duelo da final durou uma hora e 33 minutos, tendo bastado a Sinner um “break” em cada parcial: aconteceram no terceiro jogo do primeiro set e no nono do segundo set.

O italiano, de 24 anos, conseguiu o seu 26.º título ATP, sendo o segundo do ano, 15 dias depois do triunfo em Indian Wells, então ao bater na final o russo Daniil Medvedev.

Sinner faz história com a conquista em Miami, ao alcançar o «Sunshine Double», isto é, vencer Miami e Indian Wells na mesma época. Conseguiu, no masculino, o que Sabalenka conseguiu também este ano no quadro feminino.

Este é, de resto, um feito raro de se conseguir, muito mais difícil ainda de acontecer em simultâneo no masculino e no feminino, no mesmo ano. Tal só aconteceu três vezes na história: em 1994 por Pete Sampras e Steffi Graf, em 2005 por Roger Federer e Kim Clijsters e, em 2016, por Novak Djokovic e Victoria Azarenka.

Em masculinos, Sinner é o primeiro desde Roger Federer, em 2017, a conseguir o «Sunshine Double». Nesse ano, o suíço venceu Stanislas Wawrinka em Indian Wells e Rafael Nadal em Miami, sendo o oitavo homem na história. Djokovic, além de 2016, conseguiu em 2015, 2014 e 2011, Federer também o fez em 2006 (além de 2017 e 2005), Andre Agassi (2001), Marcelo Ríos (1998), Michael Chang (1992) e Jim Courier (1991), além do já referido Pete Sampras (1994).

Na lista dos vencedores de Miami, Sinner, que já tinha conquistado a prova em 2024, sucedeu ao checo Jakub Mensik.