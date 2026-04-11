Jannik Sinner fez história a dobrar, este sábado, na sequência da vitória categórica frente a Alexander Zverev, nas meias-finais do Masters 1.000 de Monte Carlo. O italiano apurou-se para a primeira final da carreira no torneio monegasco e chegou aos 21 triunfos consecutivos em Masters, um recorde absoluto no circuito. E com isso mantém vivo o sonho de regressar à liderança do ranking mundial ainda este fim de semana.

O triunfo de Sinner, vice-líder do ranking, foi construído em pouco mais de 1h20 de jogo, pelos parciais de 6-1 e 6-4. Mesmo defrontando um grande servidor como Zverev (3.º), o italiano não enfrentou qualquer ponto de break em todo o encontro, que fechou com 22 winners e apenas 11 erros não forçados.

Foi o 21.º triunfo consecutivo de Jannik Sinner em torneios da categoria Masters 1.000, superando neste particular Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic, que partilhavam a anterior melhor marca, todos com 20 vitórias seguidas.

Para além disso, o italiano tornou-se no primeiro jogador, em mais de dez anos, a atingir a final dos primeiros Masters 1.000 da temporada, depois de ter completado o Sunshine Double ao vencer em Indian Wells e Miami.

Indian Wells 🏆

Miami Open 🏆@ROLEXMCMASTERS❓@janniksin is the 1st man to reach the opening three Masters 1000 finals of a season since Djokovic in 2015#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/yJ1QFP7vDb — ATP Tour (@atptour) April 11, 2026

Na estreia em finais em Monte Carlo (tinha atingido as meias-finais em 2023 e 2024), Jannik Sinner vai defrontar o vencedor do encontro que opõe Carlos Alcaraz (1.º) ao herói local Valentin Vacherot (23.º).

Caso o espanhol não atinja a final, Sinner garante já este sábado o regresso à liderança do ranking ATP na próxima atualização, na segunda-feira. Se Alcaraz, que defende um troféu que conquistou no ano passado, se apurar para a final, será o vencedor dessa partida a iniciar a próxima semana no topo do ténis mundial.