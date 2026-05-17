Ténis: Sinner conquista Roma e aos 24 anos já ganhou todos os Masters 1.000
Tenista italiano garantiu mais um feito na carreira ao derrotar, na final, Casper Ruud
Tenista italiano garantiu mais um feito na carreira ao derrotar, na final, Casper Ruud
Jannik Sinner conquistou pela primeira vez na carreira o Open de Roma e tornou-se, aos 24 anos, no segundo tenista da história a vencer todos os nove Masters 1.000 do calendário ATP, algo que só Novak Djokovic havia conseguido até agora.
Para além disso, o italiano é o primeiro de sempre a ganhar os primeiros cinco torneios Masters 1.000 numa temporada, depois de já ter ganho em Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madrid.
Na final de Roma, Sinner derrotou Casper Ruud com um duplo 6-4 e confirmou uma tendência particular nos duelos entre ambos: o norueguês ainda não conseguiu ganhar um set ao italiano no circuito ATP. E esta foi a quinta partida disputada entre ambos.
Ruud até entrou determinado em escrever uma história diferente, tendo vencido o primeiro jogo de serviço em branco e feito o break logo de seguida.
Só que Sinner respondeu de pronto, fez o contra-break e tornou a roubar o serviço ao adversário no nono jogo, antes de fechar o primeiro parcial em 6-4.
Esse seria, também, o resultado do segundo set, mas aí o número um mundial fez o break logo a abrir e não mais perdeu essa vantagem no marcador.
50 anos depois, Roma volta a ter um campeão italiano, com Jannik Sinner a suceder a Adriano Panatta neste particular.
Elina Svitolina vence torneio feminino
A final feminina de Roma foi ganha pela terceira vez na carreira por Elina Svitolina, que derrotou Coco Gauff por 6-4, 6-7 e 6-2. Foi o 20.º título para a tenista ucraniana, o quinto em Masters 1.000.