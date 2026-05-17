Jannik Sinner conquistou pela primeira vez na carreira o Open de Roma e tornou-se, aos 24 anos, no segundo tenista da história a vencer todos os nove Masters 1.000 do calendário ATP, algo que só Novak Djokovic havia conseguido até agora.

Para além disso, o italiano é o primeiro de sempre a ganhar os primeiros cinco torneios Masters 1.000 numa temporada, depois de já ter ganho em Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madrid.

Na final de Roma, Sinner derrotou Casper Ruud com um duplo 6-4 e confirmou uma tendência particular nos duelos entre ambos: o norueguês ainda não conseguiu ganhar um set ao italiano no circuito ATP. E esta foi a quinta partida disputada entre ambos.

Ruud até entrou determinado em escrever uma história diferente, tendo vencido o primeiro jogo de serviço em branco e feito o break logo de seguida.

Só que Sinner respondeu de pronto, fez o contra-break e tornou a roubar o serviço ao adversário no nono jogo, antes de fechar o primeiro parcial em 6-4.

Esse seria, também, o resultado do segundo set, mas aí o número um mundial fez o break logo a abrir e não mais perdeu essa vantagem no marcador.

50 anos depois, Roma volta a ter um campeão italiano, com Jannik Sinner a suceder a Adriano Panatta neste particular.

Elina Svitolina vence torneio feminino

A final feminina de Roma foi ganha pela terceira vez na carreira por Elina Svitolina, que derrotou Coco Gauff por 6-4, 6-7 e 6-2. Foi o 20.º título para a tenista ucraniana, o quinto em Masters 1.000.