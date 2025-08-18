Uma indisposição obrigou Jannik Sinner, líder do ranking mundial, a desistir da final do Masters 1.000 de Cincinnati, diante do espanhol Carlos Alcaraz, que ocupa a segunda posição na hierarquia ATP.

No reencontro entre os dois melhores tenistas da atualidade, praticamente um mês depois de Sinner ter batido Alcaraz na final de Wimbledon, o italiano ainda aguentou até ao 5-0 no primeiro parcial, mas acabou por retirar-se do encontro após uma conversa com a equipa médica.

Sinner não evitou as lágrimas no momento em que decidiu não continuar a partida.

«Peço muitas desculpas por vos desiludir. Desde ontem que não me sinto bem. Pensava que iria melhorar durante a noite, mas acordei pior. Tentei jogar, mas não aguentei», explicou o tenista italiano, após o encontro.

Quanto a Carlos Alcaraz conquistou o 22.º título da carreira, o oitavo em torneios de categoria Masters 1.000.

«Esta não é a forma como quero ganhar jogos e troféus. És um verdadeiro campeão, vais voltar mais forte, como sempre o fazes», disse o espanhol, dirigindo-se a Sinner.

De recordar que o quadro principal do US Open, o último Major do ano, arranca no dia 24 de agosto, em Nova Iorque.