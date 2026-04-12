Jannik Sinner destronou Carlos Alcaraz, em Monte Carlo e na liderança do ranking ATP, com um triunfo em dois sets (7-6 e 6-3) na final do torneio monegasco, construído em 2:15 horas de jogo.

O primeiro duelo entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner do ano ficou marcado pelo vento forte que se fez sentir, esta tarde, no Mónaco, situação que condicionou ambos os jogadores em vários momentos do encontro e ajuda a explicar o impressionante total de 83 erros não forçados cometidos, 45 deles pelo tenista espanhol.

O próprio arranque da final foi atípico, com uma quebra de serviço para cada lado. Foram os únicos breaks do primeiro set, é certo, mas Alcaraz foi às vantagens nos seus três jogos de serviço seguintes, acabando por entregar o set a Sinner com uma dupla falta no tie-break (7-5). Sintomático.

O início do segundo parcial deixou no ar uma sensação de déjà vu, uma vez que Alcaraz voltou a conseguir um break a abrir, para depois permitir a recuperação pronta a Sinner.

Porém, desta vez, não foi necessário esperar pelo tie-break, uma vez que o espanhol acabaria por ceder o seu serviço ao oitavo jogo, permitindo ao adversário fechar o encontro com um 6-3 no segundo set.

À quinta participação no torneio, Jannik Sinner conquistou pela primeira vez o Masters 1.000 de Monte Carlo, às custas do vencedor da edição anterior, Carlos Alcaraz. O italiano igualou ainda o feito de Novak Djokovic, em 2015, quando venceu os primeiros três Masters da temporada: Indian Wells, Miami e Monte Carlo.

2 - Since the ATP Masters 1000 format’s introduction in 1990, Jannik Sinner has become just the second player to win Indian Wells, Miami and Monte Carlo in a season after Novak Djokovic (2015). Prime.#RolexMonteCarloMasters | @ROLEXMCMASTERS @atptour pic.twitter.com/AtlaTQJ1k8 — OptaAce (@OptaAce) April 12, 2026

A final deste domingo desempatou ainda Sinner e Alcaraz no número de títulos ATP (27 contra 26) e permitirá ao italiano superar, a partir de segunda-feira, o seu arquirrival no número de semanas passadas na liderança do ranking mundial (67 semanas contra 66). No confronto direto entre ambos, Alcaraz continua a liderar, agora por 10-7.