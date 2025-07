Com uma exibição segura, Jannik Sinner, líder do ranking mundial, superou o compatriota Luca Nardi (95.º) em três sets (6-4, 6-3 e 6-0), na ronda inaugural de Wimbledon, somando a 75.ª vitória da carreira em encontros referentes a torneios do Grand Slam.

Sinner deu uma boa resposta depois da desilusão em Halle, onde foi afastado na segunda ronda pelo futuro campeão do torneio, Alexander Bublik.

«Treinámos muito o serviço depois de Halle. Hoje, em momentos importantes, senti que estava a servir muito bem. Lutámos muito no início, tentei assumir o jogo e fiquei muito contente com a forma como fechei o encontro. Espero que me dê confiança para o próximo jogo», comentou Jannik Sinner, após a partida.

O número 1 mundial vai defrontar, na próxima ronda do torneio de Wimbledon, o australiano Aleksandar Vukic (93.º), que venceu Chun Hsin Tseng (96.º) pelos parciais de 6-3, 6-4, 4-6 e 7-6.

Ainda esta terça-feira, Nikoloz Basilashvili (126.º) surpreendeu Lorenzo Musetti (7.º), derrotando-o por 6-2, 4-6, 7-5 e 6-1, enquanto Tommy Paul (13.º) cumpriu a tarefa frente ao convidado Johannus Monday (224.º), que bateu pelos parciais e 6-4, 6-4 e 6-2.

No torneio feminino, Jessica Pegula (3.ª), que no passado sábado se sagrou campeã na relva de Bad Homburg, foi surpreendentemente afastada pela italiana Elisabetta Cocciaretto (116.ª) em menos de uma hora (6-2 e 6-3).

Quem também se despediu do torneio britânico logo à primeira foi a checa Karolina Muchova (14.ª), derrotada pela chinesa Xinyu Wang (32.ª) por 7-5 e 6-2.