O italiano Jannik Sinner igualou, esta terça-feira, o recorde de vitórias consecutivas em encontros de torneios Masters 1.000, ao somar o 31.º triunfo frente ao compatriota Andrea Pellegrino, nos oitavos de final em Roma.

Líder do ranking mundial, Sinner continua a mostrar-se praticamente imbatível em 2026, tendo derrotado Pellegrino (155.º), vindo da qualificação, por 6-2 e 6-3, em uma hora e 30 minutos. Nos quartos de final, vai defrontar Andrey Rublev (14.º), que derrotou Nikoloz Basilashvili (117.º) em três sets (3-6, 7-6 e 6-2).

Com a 31.ª vitória consecutiva em Masters 1.000, o italiano de 24 anos igualou o recorde do sérvio Novak Djokovic, que remonta ao ano de 2011.

Em 2026, Sinner já tinha feito história ao tornar-se no primeiro tenista a conseguir vencer os quatro primeiros Masters 1.000 da temporada.

Em Roma, pode igualar outro recorde de Djokovic e tornar-se no segundo tenista a conseguir ganhar os nove torneios da categoria, embora o sérvio já o tenha feito duas vezes.

A duas semanas do arranque de Roland Garros, segundo evento do Grand Slam da temporada, Sinner, que ainda só tem duas derrotas esta época, surge como o grande candidato ao triunfo no único Major que lhe falta na carreira, ainda mais com a ausência, devido a lesão, do espanhol Carlos Alcaraz, o seu maior rival.

Também a fazer história está o espanhol Rafael Jódar (34.º), que aos 19 anos se tornou no mais novo tenista a chegar aos quartos de final em Roma em 21 anos, depois de ter derrotado o norte-americano Learner Tien (21.º) por 6-1 e 6-4, em uma hora e 16 minutos, garantindo virtualmente a subida ao 29.º lugar da classificação ATP.

Pelo caminho ficou o segundo cabeça de série do torneio romano, o alemão Alexander Zverev (3.º), que viu o italiano Luciano Darderi (20.º) recuperar de uma desvantagem inicial e salvar quatro match-points para vencer a partida por 1-6, 7-6 e 6-0.

Casper Ruud, que afastou Lorenzo Musetti (6-3 e 6-1), e Karen Khachanov, que bateu o croata Dino Prizmic (6-1 e 7-6), são os restantes apurados para os quartos de final do Open de Roma, quando ainda faltam conhecer os resultados dos jogos Medjedovic-Landaluce e Tirante-Medvedev.