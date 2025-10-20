A seleção italiana de ténis enfrentará a próxima final da Taça Davis sem uma das suas peças-chave: Jannik Sinner.

A Itália anunciou a lista de convocados para a competição nesta segunda-feira, na qual figura Lorenzo Musetti como grande nome, acompanhado por Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Simone Bolelli e Andrea Vavassori.

«Jannik Sinner não confirmou a sua disponibilidade para 2025. A Taça Davis é, e sempre será, a sua casa, e estou certo de que Jannik voltará em breve à equipa. Entretanto, posso contar com um grupo disposto a lutar e a dar tudo pela seleção italiana», disse o treinador Volandri em conferência de imprensa.

A razão apontada para esta ausência é a exigente reta final da temporada para Sinner, que tem pela frente vários torneios cruciais para o ranking: o ATP 500 de Viena, o Masters 1000 de Paris-Bercy e, acima de tudo, as ATP Finals em Turim.

Curiosamente, Itália vai defender o título vencido em 2024 e irá jogar em casa, em Bolonha.

Sinner, número dois mundial, não estará presente. Mas o líder do ranking, Carlos Alcaraz, vai representar a seleção espanhola juntamente com Jaume Munar, Pedro Martinez e Marcel Granollers, confirmou a federação.

A Itália jogará contra a Áustria, enquanto a França enfrentará a Bélgica. Espanha defronta a República Checa e a Argentina mede forças com a Alemanha. A competição decorre de 18 a 23 de novembro.