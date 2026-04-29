Jannik Sinner teve de sofrer para somar a 26.ª vitória consecutiva em torneios de categoria Masters 1.000, carimbada com um triunfo em dois sets (6-2 e 7-6) frente ao promissor Rafael Jódar, ao cabo de quase duas horas. O resultado permite ao italiano apurar-se pela primeira vez na carreira para as meias-finais do Open de Madrid.

O prato forte dos quartos de final do torneio madrileno serviu-se logo na entrada, com um duelo entre o número um mundial e um dos maiores talentos da nova geração, com o aliciante de Jódar (42.º) jogar “em casa”.

Num estádio Manolo Santana recheado de figuras ligadas ao futebol (e ao Real Madrid), de Raúl González a Jude Bellingham, entre muitos outros, o jovem espanhol, de 19 anos, entrou decidido a deixar Sinner em sentido.

Rafael Jódar levou os primeiros três jogos de serviço do italiano às vantagens e dispôs de dois pontos de break, mas não os conseguiu concretizar. Ao contrário de Sinner, que assim que “roubou” o serviço ao adversário, no quinto jogo, quebrou a resistência até então tenaz do adversário, acabando por conquistar o parcial de forma folgada (6-2).

No segundo set, o espanhol conseguiu ser consistente durante mais tempo e voltou a colocar Sinner em apuros, só que tornou a vacilar nos momentos em que podia ter quebrado adversário. Foram dois, no sexto e no oitavo jogo, nos quais desperdiçou um total de cinco break-points, com muito mérito para o italiano, convém sublinhar.

O set apenas ficou decidido no tie-break, onde Jannik Sinner foi dominador, vencendo-o por 7-0.

Os quartos de final do Masters 1.000 de Madrid prosseguem esta noite com o duelo entre o francês Arthur Fils e o checo Jiri Lehecka, com início previsto para nunca antes das 20h30.

Na vertente feminina, a austríaca Anastasia Potapova é a primeira apurada para as meias-finais, após ter afastado a checa Karolina Pliskova em três sets (6-1, 6-7 e 6-3). Às 19h00 arranca o encontro entre a ucraniana Marta Kostyuk e a checa Linda Noskova.