Ténis: Sinner supera prodígio Jódar a caminho das meias-finais em Madrid
Número um do mundo derrota jovem espanhol, de 19 anos, em dois sets de bom nível
Número um do mundo derrota jovem espanhol, de 19 anos, em dois sets de bom nível
Jannik Sinner teve de sofrer para somar a 26.ª vitória consecutiva em torneios de categoria Masters 1.000, carimbada com um triunfo em dois sets (6-2 e 7-6) frente ao promissor Rafael Jódar, ao cabo de quase duas horas. O resultado permite ao italiano apurar-se pela primeira vez na carreira para as meias-finais do Open de Madrid.
O prato forte dos quartos de final do torneio madrileno serviu-se logo na entrada, com um duelo entre o número um mundial e um dos maiores talentos da nova geração, com o aliciante de Jódar (42.º) jogar “em casa”.
Num estádio Manolo Santana recheado de figuras ligadas ao futebol (e ao Real Madrid), de Raúl González a Jude Bellingham, entre muitos outros, o jovem espanhol, de 19 anos, entrou decidido a deixar Sinner em sentido.
Rafael Jódar levou os primeiros três jogos de serviço do italiano às vantagens e dispôs de dois pontos de break, mas não os conseguiu concretizar. Ao contrário de Sinner, que assim que “roubou” o serviço ao adversário, no quinto jogo, quebrou a resistência até então tenaz do adversário, acabando por conquistar o parcial de forma folgada (6-2).
No segundo set, o espanhol conseguiu ser consistente durante mais tempo e voltou a colocar Sinner em apuros, só que tornou a vacilar nos momentos em que podia ter quebrado adversário. Foram dois, no sexto e no oitavo jogo, nos quais desperdiçou um total de cinco break-points, com muito mérito para o italiano, convém sublinhar.
O set apenas ficou decidido no tie-break, onde Jannik Sinner foi dominador, vencendo-o por 7-0.
Os quartos de final do Masters 1.000 de Madrid prosseguem esta noite com o duelo entre o francês Arthur Fils e o checo Jiri Lehecka, com início previsto para nunca antes das 20h30.
Na vertente feminina, a austríaca Anastasia Potapova é a primeira apurada para as meias-finais, após ter afastado a checa Karolina Pliskova em três sets (6-1, 6-7 e 6-3). Às 19h00 arranca o encontro entre a ucraniana Marta Kostyuk e a checa Linda Noskova.