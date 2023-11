A Itália ganhou um tremendo balão de oxigénio na eliminatória da Taça Davis que está a disputar com a Croácia.

Num confronto de gigantes, Jannik Sinner voltou a bater Novak Djokovic, tal como tinha acontecido na fase de grupos das finais ATP (prova que, depois, o croata acabou por vencer, batendo o italiano na final).

12 dias depois, Sinner voltou a ser capaz de bater o número um do mundo e logo quando a Itália mais necessitava.

A equipa italiana tinha perdido o primeiro encontro deste sábado, com Miomir Kecmanovic a derrotar Lorenzo Sonego por 2-1, com os parciais de 6-7, 6-2 e 6-1.

Se Djokovic vencesse, a Croácia fecharia a eliminatória sem ser necessário o duelo de pares.

Sinner, no entanto, conseguiu uma das melhores exibições da carreira, em especial no primeiro ‘set’. O italiano, de 22 anos, superou-se, conseguiu anular três «match points» e bateu ‘Nole’ com os parciais de 6-2, 2-6 e 7-5.

Esta meia-final será, assim, decidida no duelo de pares, com os mesmos protagonistas.