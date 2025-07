O sistema eletrónico que deteta se uma bola cai dentro ou fora da área útil de jogo voltou a dar problemas em Wimbledon.

Depois da polémica no jogo entre Anastasia Pavlyuchenkova e Sonay Kartal, o encontro entre Taylor Fritz e Karen Khachanov viveu um momento ainda mais estranho.

No início do quarto set, o sistema disparou sem qualquer motivo que justificasse a intervenção, durante uma troca de bolas entre os dois jogadores, levando à interrupção e, posteriormente, à repetição do ponto.

Taylor Fritz e Karen Khachanov discutem uma vaga na meia-final do torneio de Wimbledon, em ténis.