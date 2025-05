Jaime Faria vai defrontar o norte-americano Jenson Brooksby na ronda inaugural do quadro principal de Roland Garros, segundo Major da temporada, que se disputa entre os dias 25 de maio e 8 de junho, em Paris. Já Nuno Borges, número 1 português que ocupa o 41.º lugar no ranking ATP, aguarda pelo fim da fase de qualificação para conhecer o seu adversário.

O lote de tenistas portugueses no quadro principal de Roland Garros pode ainda aumentar, uma vez que Henrique Rocha (201.º) apurou-se, esta quinta-feira, para a última eliminatória de acesso a essa fase, onde terá como adversário o vencedor do duelo entre Timofey Skatov e Luca van Assche.

Voltando a Nuno Borges, caso supere a ronda inaugural em Paris, poderá encontrar Casper Ruud (7.º) na eliminatória seguinte. O norueguês, finalista em 2022 e 2023, também aguarda pelo fim da fase de qualificação para conhecer o seu rival no jogo de estreia na prova.

Quanto a Jaime Faria (115.º) estreia-se em Roland Garros perante Jenson Brooksby (165.º), que recentemente venceu o Open de Houston, disputado em terra batida. No caminho desta dupla, na ronda seguinte, estará o italiano Luciano Darderi ou o norte-americano Sebastian Korda.

No que toca aos tenistas mais cotados, Jannik Sinner (1.º) defronta o francês Arthur Rinderknech (72.º), Carlos Alcaraz (2.º) mede forças com veterano japonês Kei Nishikori (62.º), Alexander Zverev (3.º) terá pela frente o norte-americano Learner Tien (67.º) e Novak Djokovic (6.º) joga com o norte-americano Mackenzie McDonald (99.º).

No quadro feminino, sem tenistas portuguesas, Aryna Sabalenka (1.ª) começa com Kamilla Rakhimova (75.ª), Coco Gauff (2.ª) joga com Olivia Gadecki (93.ª), Jasmine Paolini (4.ª), campeã em Roma, defronta a chinesa Yue Yuan (62.ª) e Iga Swiatek (5.ª) mede forças com Rebecca Sramkova (41.ª).