O suíço Stan Wawrinka, que está a fazer a sua última temporada como tenista profissional, vai estar presente na edição de 2026 do Estoril Open, anunciou hoje a organização do único torneio português no circuito ATP.

Depois do anúncio da presença do norueguês Casper Ruud, Wawrinka é o segundo tenista confirmado para o Estoril Open, que regressa ao calendário ATP, depois de um ano no circuito Challenger, mas com novas datas, de 18 a 26 de julho.

«Olá, Portugal! Estou muito feliz em anunciar que irei jogar o Estoril Open nesta nova data, em julho. Estou muito animado para viver o verão em Cascais. No meu último ano de Tour, ser parte de um evento tão único e especial faz-me sentir muito especial», começou por dizer num vídeo partilhado pela organização.

«Estou muito feliz por estar de volta a Portugal. Há muito tempo que não vou aí, estou ansioso para ver meus fãs. Ténis, verão e ótimas vibrações no Estoril», afirmou o vencedor da edição de 2013.

Atualmente no 99.º lugar do ranking ATP, Wawrinka, que cumpre 41 anos em março, tem no seu currículo 16 títulos, entre os quais em três torneios do Grand Slam – Open da Austrália de 2014, Roland Garros de 2015 e Open dos Estados Unidos em 2016.