Ténis: surpresas em Roland-Garros levam a feito com quase 50 anos
Meias-finais masculina e feminina não têm antigos campeões do Grand Slam
Meias-finais masculina e feminina não têm antigos campeões do Grand Slam
A edição deste ano de Roland-Garros está a ser uma das mais imprevisíveis de sempre. Não é uma questão de sensação, são os registos históricos que o comprovam.
Com a eliminação da número 1 mundial Aryna Sabalenka, frente a Diana Schneider, no último duelo dos quartos de final da prova feminina, ficou desde já garantido que, em 2026, o Major parisiense vai estrear um novo campeão do Grand Slam, tanto na competição masculina como na feminina.
Mas há mais. Esta é a primeira vez desde 1977 que as meias-finais de um Major se disputam por oito atletas sem qualquer título do Grand Slam no currículo. E da última vez que isso sucedeu, também foi em Roland-Garros.
0/8 - This is the first Grand Slam event without a former Major champion featuring in both the Men's and Women's semifinal lineups since the French Open 1977. Chance.#RolandGarros | @rolandgarros @WTA— OptaAce (@OptaAce) June 3, 2026
As meias-finais femininas estão já definidas, com Marta Kostyuk a defrontar Mirra Andreeva e Diana Schneider a medir forças com a sensação polaca Maja Chwalinska.
No quadro feminino, Jakub Mensik tem duelo marcado com Alexander Zverev nas “meias”. A restante semifinal ficará definida esta quarta-feira e está reservada aos vencedores dos encontros Félix Auger-Aliassime - Flavio Cobolli e Matteo Berrettini - Matteo Arnaldi.
De recordar que o vencedor do torneio masculino do ano passado, Carlos Alcaraz, falhou a competição em 2026 devido a lesão. Por sua vez, Coco Gauff, que venceu a prova feminina há um ano, foi afastada por Anastasia Potapova na terceira ronda.