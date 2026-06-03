A edição deste ano de Roland-Garros está a ser uma das mais imprevisíveis de sempre. Não é uma questão de sensação, são os registos históricos que o comprovam.

Com a eliminação da número 1 mundial Aryna Sabalenka, frente a Diana Schneider, no último duelo dos quartos de final da prova feminina, ficou desde já garantido que, em 2026, o Major parisiense vai estrear um novo campeão do Grand Slam, tanto na competição masculina como na feminina.

Mas há mais. Esta é a primeira vez desde 1977 que as meias-finais de um Major se disputam por oito atletas sem qualquer título do Grand Slam no currículo. E da última vez que isso sucedeu, também foi em Roland-Garros.

As meias-finais femininas estão já definidas, com Marta Kostyuk a defrontar Mirra Andreeva e Diana Schneider a medir forças com a sensação polaca Maja Chwalinska.

No quadro feminino, Jakub Mensik tem duelo marcado com Alexander Zverev nas “meias”. A restante semifinal ficará definida esta quarta-feira e está reservada aos vencedores dos encontros Félix Auger-Aliassime - Flavio Cobolli e Matteo Berrettini - Matteo Arnaldi.

De recordar que o vencedor do torneio masculino do ano passado, Carlos Alcaraz, falhou a competição em 2026 devido a lesão. Por sua vez, Coco Gauff, que venceu a prova feminina há um ano, foi afastada por Anastasia Potapova na terceira ronda.

RELACIONADOS
Ténis: vinda da qualificação, Chwalinska já está nas «meias» em Roland-Garros
Roland-Garros: Shnaider surpreende e vence Sabalenka nos «quartos»
Ténis: Kostyuk é a primeira ucraniana nas meias-finais de Roland-Garros