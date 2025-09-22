A equipa Mundo conquistou pela terceira vez a Laver Cup, em ténis, depois de o norte-americano Taylor Fritz ter batido o alemão Alexander Zverev, da Europa, no derradeiro encontro da competição, carimbando o triunfo por 15-9.

Depois de ter entrado para o último dia, em que cada vitória valia três pontos, a perder por 9-3, a Europa conseguiu equilibrar a contenda e levar a decisão para a “negra”, onde Fritz, quinto do ranking mundial, se impôs a Zverev, terceiro, por 6-3 e 7-6 (7-4).

Em São Francisco, nos Estados Unidos da América, Fritz acabou por ser um dos grandes responsáveis pelo título da equipa Mundo, depois de já ter vencido, no sábado, o espanhol Carlos Alcaraz, líder do ranking mundial.

Alcaraz, ao lado do norueguês Casper Ruud, deu a primeira vitória de domingo aos europeus, frente aos norte-americanos Reilly Opelka e Alex Michelsen, por 7-6 (7-4) e 6-1.

Já depois de o australiano Alex de Minaur ter vencido o checo Jakub Mensik, por 6-3 e 6-4, Alcaraz manteve a equipa da Europa, comandada pelo francês Yannick Noah, na luta pelo título, ao vencer o argentino Francisco Cerundolo, por 6-2 e 6-1.

Contudo, no encontro decisivo, a aposta do capitão Andre Agassi em Fritz acabou por se mostrar certeira, com o norte-americano a dar o terceiro triunfo à equipa Mundo na competição, que continua atrás da Europa, vencedora do torneio em cinco ocasiões.

A Laver Cup, nome que invoca a lenda do ténis australiano Rod Laver, foi criada em 2017. A Europa venceu as primeiras quatro edições do torneio, domínio que a equipa Mundo tem conseguido esbater nos últimos anos.