É um dia de despedida no ténis masculino mundial. O austríaco Dominic Thiem disputou o seu último Grand Slam nesta segunda-feira, ao ser eliminado do US Open. O experiente tenista tem a retirada anunciada há já algum tempo.

Thiem regressou a Flushing Meadows com um ‘wild card’ para o quadro principal, mas não resistiu ao norte-americano Ben Shelton, que levou a melhor no Arthur Ashe Stadium em três ‘sets’, por 6-4, 6-2 e 6-2. Foi aqui que Thiem ganhou o seu maior êxito, com uma vitória em 2020.

«Já faz 10 anos desde que joguei aqui pela primeira vez. Foi um momento incrível, mas também muito triste. Estou muito feliz por ter tido a chance de jogar o meu último encontro neste estádio», confessou o tenista, de 30 anos.

O tenista alemão Alexander Zverev, número quatro mundial, estreou-se com uma vitória sobre o compatriota Maximilian Marterer (100.º do ranking ATP), com os parciais de 6-2, 6-7 (5-7), 6-3 e 6-2.

Casper Ruud, campeão em título do Estoril Open, venceu o chinês Bu Yunchaokete. Por sua vez, o russo Andrey Rublev bateu o brasileiro Thiago Seyboth Wild.

No circuito feminino, o grande destaque vai para a 'anfitriã' Coco Gauff, campeã em título, vencendo facilmente a francesa Varvara Gracheva (66.ª no ranking WTA), por 6-2 e 6-0, ao cabo de uma hora e seis minutos.

Não teve tanta sorte a grega Maria Sakkari (9.ª no ranking WTA). Tornou-se na primeira tenista do top 10 mundial a ser eliminada em Nova Iorque, ao retirar-se do encontro com a chinesa Yafan Wang (80.ª WTA), quando perdia por 6-2, devido a queixas num ombro.