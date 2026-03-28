O português Tiago Pereira, ao lado do polaco Szymon Kielan, conquistou neste sábado a final de pares do Challenger de Alicante, em Espanha, depois de vencer o colombiano Nicolas Barrientos e o uruguaio Ariel Behar.

Num encontro em que salvaram cinco pontos de encontro, Tiago Pereira (157.º do ranking de pares) e Szymon Kielan (131.º) superiorizaram-se aos experientes Nicolas Barrientos (99.º) e Ariel Behar (80.º), por 4-6, 6-3 e 15-13, em uma hora e 30 minutos.

Para Tiago Pereira, de 21 anos, este foi o quarto triunfo em pares no circuito Challenger e o terceiro em 2026, depois de Hersonissos (Grécia) e Tenerife (Espanha), enquanto em 2025 triunfou na Maia.

O algarvio perdeu outras duas finais, em Barletta (Itália), em 2025, e em Segóvia (Espanha), em 2024.

Com este triunfo, Tiago Pereira garantiu que vai entrar pela primeira vez no top-150 de pares, estando virtualmente no 141.º posto.