O grego Stefanos Tsitsipas e o alemão Alexander Zverev qualificaram-se, esta sexta-feira, para as meias-finais do Masters 1.000 de Madrid, em Espanha, ao eliminarem, respetivamente, o russo Andrey Rublev e o canadiano Felix Auger-Aliassime.

Tsitsipas, quinto do ranking ATP, eliminou o oitavo jogador da hierarquia por dois sets a um, com os parciais de 3-6, 6-2 e 4-6.

No outro encontro, Zverev, número três do mundo, bateu Aliassime (10.º), em dois sets, com os parciais de 3-6 e 5-7.

A outra meia-final opõe Carlos Alcaraz a Novak Djokovic. O jovem de 19 anos defronta pela primeira vez o sérvio, depois de ter deixado para trás, esta sexta-feira, o compatriota e ídolo Rafael Nadal, num duelo que terminou com um ponto espetacular.