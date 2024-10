O fim anunciado de Rafael Nadal no ténis está mais próximo. Neste sábado, o espanhol perdeu no último duelo com Novak Djokovic por 6/2 e 7/6(5) na disputa do terceiro lugar do Six Kings Slam, em Riade, na Arábia Saudita.

Apoiado pelo público, Nadal teve dificuldades para acompanhar o ritmo imposto por Djokovic, atual número quatro do mundo, no início da partida. Tal fica ilustrado pelo parcial do primeiro set, com grande vantagem para «Nole».

Com muito esforço, o tenista espanhol chegou ao empate por 5/5 no segundo set, que foi a um tiebreak bastante disputado, terminando com uma bola na rede de Nadal.

NO WAY RAFA 🤯@RafaelNadal doing what he does best with a RIDICULOUS forehand 🙌#SixKingsSlam pic.twitter.com/9gMGQAAj5d — Tennis TV (@TennisTV) October 19, 2024

No final, as duas lendas abraçaram-se na rede e Nadal foi ovacionado pelo público antes de ir em direção ao filho, Rafael Júnior.

Djokovic homenageou Nadal no discurso de premiação pelo terceiro lugar. «É um dia emocionante, jogamos tantas partidas por tantos anos. Não deixes o ténis, fica connosco», implorou o sérvio.

Nadal fará sua despedida oficial nas finais da Taça Davis, de 19 a 24 de novembro, em Málaga, na Espanha. O espanhol de 38 anos decidiu encerrar a carreira após anos a lutar contra lesões.