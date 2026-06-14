Quando, há uma semana, Donna Vekic perdeu com Anna Blinkova na fase qualificação para o quadro principal do WTA 500 de Queens, em Londres, a tenista croata estaria longe de imaginar que, sete dias depois, estaria a levantar o troféu de campeã da prova. Mas foi precisamente isso que aconteceu, esta tarde.

A desistência de última hora da semifinalista de Roland-Garros, Marta Kostyuk, abriu caminho à repescagem de Vekic, que iniciou frente à wild card Mika Stojsavljevic uma sequência de cinco triunfos consecutivos que a conduziram à glória em Queens.

Na final, a croata derrotou Emma Raducanu (42.ª no ranking WTA) em dois sets (6-0 e 7-6), gorando as expetativas da esmagadora maioria dos espectadores em verem uma tenista inglesa vencer o torneio londrino.

Aos 29 anos, Donna Vekic, 76.ª colocada no ranking mundial e medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, conquistou o quinto título WTA da carreira e tornou-se na sétima tenista a vencer um torneio depois de ter sido repescada da fase de qualificação, tendo sido a primeira a fazê-lo num evento de categoria WTA 500 ou superior.

O feito de Montgomery nos Países Baixos

A tarde deste domingo consagrou ainda a norte-americana Robin Montgomery campeã do Libema Open, que se realizou nos Países Baixos.

A checa Barbora Krejčíková falhou a final devido a doença, permitindo a Montgomery tornar-se na terceira jogadora com pior ranking (é a atual número 484) a vencer um torneio da categoria WTA desde a década de 1990.

484 - Excluding unranked players since the Tier format's introduction in 1990, Robin Montgomery (#484) is now the third-lowest ranked player to reach a WTA-level event final. Run.#LibemaOpen | @LibemaOpen @WTA pic.twitter.com/JNrzGKSJBr — OptaAce (@OptaAce) June 13, 2026

Majchrzak conquista primeiro título ATP da carreira

Na vertente masculina, o norte-americano Ben Shelton, número cinco do mundo, conquistou o terceiro troféu da temporada no circuito ATP, ao vencer na final do torneio de Estugarda o compatriota Taylor Fritz (9.º), que era o detentor do título, por 6-4, 2-6 e 6-4.

Nos Países Baixos, o polaco Kamil Majchrzak (76.º) alcançou, aos 30 anos, o primeiro título ATP da carreira. Na final do Open de S-Hertogenbosch, derrotou o australiano Alex De Minaur (6.º) por 6-3, 2-6 e 7-6.